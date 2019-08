UEFA Champions League Football 2019-20 Groups

The draw for the 2019-20 UEFA Champions League group stage, all teams in full:

Group A

Paris Saint-Germain

Real Madrid

Club Brugge

Galatasaray

Group B

Bayern Munchen

Tottenham Hotspur

Olympiakos

Crvena Zvezda

Group C

Manchester City

Shakhtar Donetsk

Atalanta

GNK Dinamo

Group D

Juventus

Atletico de Madrid

Leverkusen

Lokomotiv Moskva

Group E

Liverpool

Napoli

Salzburg

Genk

Group F

Barcelona

Dortmund

Inter

Slavia Praha

Group G

Zenit

Benfica

Lyon

Leipzig

Group H

Chelsea

Ajax

Valencia

LOSC