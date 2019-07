President Emmerson Mnangagwa on Monday morning swore 8 Zimbabwe Anti-Corruption Commissioners (ZACC) at State House in Harare. These are:

Jessie Fungayi Majome John Makamure Mabel Ndakaripa Hungwe Gabriel Chaibva Tandiwe Thando Mlobane Frank Muchengwa Micharil Dennis Santu

-Zwnews