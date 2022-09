Celebrated and award winning gospel artist Sabastian Magacha has blasted people who claim that he is gay and drug addict based on his fashion and style.

In a Facebook post full of emotions, Magacha blasted fellow gospel musicians for being hyenas in sheep skins.

“Handina kumboziva hangu kuti mapfekero angu akashata uyezve kuti ndatovangochani nekudakwe hembe dzangu.

“Handina kumboziva kuti Energy yandinayo nekufara kwandinoyita zvirikureva kuti ndakuyita zvema Drugs, Mbanje,etc.

“All I ever wanted was and is to Preach the gospel of Jesus.

“Christ. I know handikwanisi kufadza vanhu vese uyezve handingadiwe nenyika yose, koingawani mwana komana waMwari chaiye pane vayitoto pasinaye. Asi ini pazvose zvandinoyita shuviro yangu ndeyekufadza Mwari.

“But it looks like machristu akawanda ndisu tinodzikisirana nekuda kusimukira nekutsika vamwe, tirikuvengana nekusarudzana nechikonzero chema Churches atinobva, saka Mwari watirikunamata wacho ndeupi?

“Moyo wangu unorwadza dzimwe nguva dzandino wona vanhu vanouya vachitaura zvehupenyu hwangu zvandisingazive ndichitotangawo kushamisika kuti saba arikutaurwa apo ndeupi chaiye? NDINE MUVHUNZO! kumachristu.

“Makambowonawo kuwirirana kunoyita zvidhakwa here chero kuwirirana kunoyita ma Secular Musician??

Vanhu vaya vakabatana zvavo that’s why zvinhu zvavo zvichizoyita sezvinofamba because vane Unit. But look at us we have twuma Camps kunge twuma Katel hatinyatsowirirana so!”

Zwnews