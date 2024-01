President Emmerson Dambudzo Mnangagwa’s spokesperson George Charamba says he is happy that they managed to defeat the enemy.

Posting on his X handle Donzamusoro007, Charamba said:

“Ndini zvangu gore rapera; ukawona tichinyemwerera, muvengi tinenge tapedza naye!!! Makadiiko maDzimbabwe.”

He also mocked those who die young:

“Atanga gore rake ngaaripedze; taneta kukuurirwa makore evamwe vane husimbe hwekurarama. Apa ipwere futi; munomhanyirei kunyikadzimu sekunge masakura mazunza??

“Itai mushe imi, zvikuru sei pamigwagwa apa. Kana uchida kukasira kusvika, huya zuro!!! Aaaah! Kumhanya zvisina plan kunge chinjiri? Haunyari????”

Zwnews