Govt appoints commissioners to run councils countrywide.

These commissioners will serve the following places:

Chinhoyi Municipality

1. Isaac Mhaka 2.Richard Chafausipo

3. Apinus Runesu Adminstrative Officer in the DA’s office.

Norton Town Council

1. Joyce Mukazhu working 2. Winslow Muyambi Nhamburo

3. Farisai Kunze.

Kadoma

1.Martina Kagogo chairperson 2.Mavis Zengeya 3.Amigo Mhlanga.

Chegutu Municipality

1. Mr Vengai Musengi

2.Tendai Chasauka

3.District Adminstrator Mr Tariro Tomu.

Kariba Municipality

1. Nehemiya Muguti

2. Evidence Chikwangwavari 3. Witness Kufa local acting district adminstrator.

Karoi Town Council

1.Patricia Kavhayi 2.Sydney Gatawa 3.D.A Makepeace Muzenda.

Chegutu Rural District Council

1. Siphelile Mutata 2.Shephered Mandibaya 3.Assistant D.A Tsitsi Mataki.

Makonde RDC

1.Christine Chigwaze working 2.Assistant DA Joseph Manyurapasi

3.Mr Masiyambiri.

Zvimba RDC

1.Obey Chagwedera 2.Donica Makota 3.DA, A. Tizora.

Hurungwe RDC

1.Godrefy Beremauro

2.Alaji Mwali Rutanha

3.Friend Ngirazi

Sanyati RDC

1. Kudakwashe Ndiya

2. Sibongile Bhebhe

3. Assistant D.A Dzosai Muzvidziwa.

Mhondoro-Ngezi

1. Edward Chimedza

2. Marble Maukazuva

3. DA, Fortunate Muzulu.

Nyaminyami RDC

1. Chrispen Kayi

2. Madeduka Siyajamba

3. Media Mugandani.