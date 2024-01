Best Football Players in the World 2023

Football, a sport marked by its dynamic nature and constant evolution, makes the task of identifying the world’s best player at any given moment quite complex. The accolade of being the best is not only elusive but can also shift rapidly based on a player’s performance in a particular match. However, a constantly fluctuating opinion based on each game’s outcome would only lead to subjective chaos. To determine who stands as the top football player at this moment, a set of specific criteria is essential. Firstly, the player must be recognized as a talent of the highest order. However, mere talent is not enough; what’s crucial is the consistent delivery of high-quality performances over a significant period. In this case, we consider the last 12 months, dating back to the beginning of 2023, as the period of assessment.

For players meeting this criterion, the next step is to evaluate tangible evidence of their exceptional form. This can be measured through various metrics such as goals scored, assists, maintaining clean sheets, or simply passing the ‘eye test’ of overall exceptional play. Equally important is the level of competition in which these performances are delivered. The quality of opponents and the significance of the matches play a vital role in this evaluation. Moreover, the fruits of their labor, in terms of winning trophies and accolades, are indispensable in defining a player’s elite status. While raw ability, current form, and overall influence on the game are critical, the attainment of silverware is a key element that separates the truly elite from the rest. This comprehensive approach provides a more objective and rounded assessment of who stands as the best football player in the world at the present moment.

List of the Best Football Players in the World

Avaliar os melhores jogadores de futebol do mundo é sempre um desafio intrigante, dada a natureza dinâmica do esporte. Aqui, destacamos alguns dos maiores talentos do futebol atual, considerando não apenas suas habilidades intrínsecas, mas também suas performances e conquistas recentes.

Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne (Manchester City) teve uma temporada considerada morna em 2022/23, mas ainda assim impressionou com 22 assistências e 9 gols. Apesar de algumas lesões, ele manteve um alto padrão, mostrando ser um dos melhores passadores e um excepcional cobrador de bolas paradas, combinando físico e velocidade de forma surpreendente.

Erling Haaland

Erling Haaland (Manchester City) redefine os padrões de um atacante com sua força física e habilidade de finalização. Ele começou a temporada com 22 gols em 15 jogos da Premier League, um feito extraordinário. Sua capacidade física e agilidade o tornam um jogador singular, e o melhor ainda está por vir.

Harry Kane

Harry Kane (Bayern Munich) manteve sua consistência impressionante com cerca de 30 gols por temporada. Ele se destaca não apenas por sua finalização, mas também por sua habilidade como criador de jogadas, equilibrando perfeitamente os papéis de atacante e meia.

Kylian Mbappé

Kylian Mbappé (PSG) solidificou sua reputação com atuações memoráveis na Copa do Mundo. Conhecido por sua velocidade estonteante e versatilidade na finalização, Mbappé provou ser um jogador crucial em momentos decisivos, tanto para seu clube quanto para a seleção francesa.

Lionel Messi

Lionel Messi (Inter Miami), apesar de uma leve perda de velocidade, continua sendo um maestro no campo. Sua influência em jogos cruciais, tanto pelo clube quanto pela seleção argentina, é inegável. Messi tem a habilidade única de dominar partidas com sua visão de jogo e habilidade técnica, mantendo-se no topo do futebol mundial.

Jude Bellingham

Jude Bellingham, uma das revelações mais impressionantes do futebol, já se firmou como uma estrela tanto no Borussia Dortmund quanto na cena internacional, justificando sua inclusão entre os melhores jogadores do mundo. Ainda jovem, sua presença dinâmica e multifacetada no meio-campo transformou-o de uma promessa adolescente em um titular indiscutível na seleção inglesa na Copa do Mundo de 2022. Suas atuações pelo Dortmund foram fundamentais para colocar o time em disputa direta pelo título alemão, quase superando o gigante Bayern de Munique.

Esses jogadores representam o auge do futebol moderno, combinando talento bruto, consistência e a capacidade de se destacar nos palcos mais importantes do esporte.