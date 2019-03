Warriors full lineup list for Congo Afcon 2019 match in Harare

The Zimbabwe national soccer team coach Sunday Chidzambwa has named a 23 member squad that will face Congo in Harare in the crucial last match for for 2019 Africa Cup of Nations.

Here is the full list:

Goalkeepers:

Chigova George (Polokwane City),

Sibanda Edmore(Witbank Spurs),

Mhari Petros (FC Platinum)

Defenders

Lunga Divine (Lamontville Golden Arrows),

Munetsi Marshall (Orlando Pirates),

Hadebe Teenage (Kaizer Chiefs),

Mudimu Alec(CEFN Druids),

Darikwa Tendayi (Nottingham Forest),

Dzingai Jimmy (Power Dynamos),

Pfumbidzai Ronald (Bloemfontein Celtic),

Murwira Godknows (FC Platinum)

Midfielders

Kutinyu Tafadzwa (Azam),

Hachiro Richard (Herentals),

Nakamba Marvelous (Club Brugge KV),

Mahachi Kudakwashe (Orlando Pirates),

Mavunga Leeroy (Yadah Stars),

Musona Knowledge (KSC Lokeren Oost Vlaanderen),

Karuru Ovidy (Amazulu),

Ncube Butholezwe (Amazulu),

Lunga Kelvin (SV Rodinghausen),

Billiat Khama (Kaizer Chiefs),

Phiri Danny (Lamontville Golden Arrows),

Chawapihwa Talent (Amazulu)

Strikers

Kadewere Tinotenda(Le Havre AC)

Rusike Evans (SuperSport United)

Muskwe Admiral (Leicester City)

Mutizwa Knox (Golden Arrows)

Amidu Abbas (Arar)

