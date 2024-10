There was mixed fortunes in terms of how big counters traded share on the local bourse Zimbabwe Stock Exchange by close of business yesterday.

As indicated on the ZSE main dashboard, big gainers include PROL, DZL, MASH, GBL, WILD among others.

On the downside were TURN, ZIMP, ARIS, TANG, among others. See following details for more information:

ZSE MAIN DASHBOARD

TOP GAINERS

SYMBOL VALUE (ZWG cents) CHANGE

PROL.zw 174.0000 +8.75%▲

DZL.zw 240.0255 +4.35%▲

GBH.zw 6.2000 +3.33%▲

MASH.zw 92.2500 +2.47%▲

WILD.zw 4.5000 +1.70%▲

TOP LOSERS

SYMBOL

VALUE (ZWG Cents) CHANGE

TURN.zw 6.0000 -4.95%▼

ZIMP.zw 6.0000 -4.63%▼

ARIS.zw 7.9500 -0.62%▼

TANG.zw 181.5726 -0.45%▼

SACL.zw 2.1000 -0.28%▼

ZSE MARKET CAP INDICES

INDEX VALUE CHANGE

All Share 256.68 +0.20%▲

Top 10 278.79 +0.17%▲

Top 15 272.58 +0.15%▲

Small Cap 100.11 0.00%

Medium Cap 208.09 +0.34%▲

EXCHANGE TRADED FUNDS

SECURITY PRICE (ZWG Cents) CHANGE MARKET CAP (ZWG)

CSAG.zw 2.200 0.00% 943,167.00

DMCS.zw 3.0000 0.00% 4,982,616

MIZ.zw 3.0000 +14.94%▲ 14,832,522

MCMS.zw 129.8000 15.00%▲ 178,293,203

OMTT.zw 21.4898 +0.00% 35,122,635

ZSE SECTOR INDICES

INDEX VALUE CHANGE

ZSE Financials Index 323.78 0.00%

ZSE Consumer Discretionary Index 289.88 0.00%

ZSE Consumers Staples Index 251.03 +0.18%▲

ZSE Industrials Index(New) 170.23 +0.04%▲

ZSE ICT 191.25 +0.73%▲

ZSE Materials 248.08 +3.37%▲

ZSE Real Estate 377.75 +0.00%

Modified Consumer Staples 206.93 +0.24%▲

ZSE Agriculture 198.47 +0.41%▲

ZSE ETF 322.08 +12.05%▲

ZNSI 111.46 + 0.08%▲

REAL ESTATE INVESTMENT TRUST

SECURITY PRICE (ZWG Cents) CHANGE MARKET CAP (ZWG)

REV.zw 95.0000 +0.00% 349,909,931.80

TIG.zw 125.0021 -4.9779%▼ 1,338,278,732.71

MARKET ACTIVITY 14 OCTOBER 2024

Trades:

144

Turnover (ZWG)

10,566,947.80

Market Cap (ZWG)

78,777,024,092.24

Foreign Buys (ZWG)

1,102,204.00

Foreign Sells (ZWG)

5,702,280.00

