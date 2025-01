It was a mixed fortunes scenario for registered counters at the local bourse at close of business on 30 January 2025.

Below is how shares exchanged hands and market capitalization during the time under review.

TOP GAINERS

SYMBOL VALUE (ZWG cents) CHANGE

ZBFH.zw 470.0000 +13.88%▲

OKZ.zw 30.1000 +0.16%▲

TANG.zw 179.3000 +0.11%▲

TOP LOSERS

SYMBOL

VALUE (ZWG Cents) CHANGE

ECO.zw 250.3940 -10.58%▼

DLTA.zw 1314.8209 -1.49%▼

SEED.zw 175.0000 -0.63%▼

NMB.zw 368.8824 -0.30%▼

ZSE MARKET CAP INDICES

INDEX VALUE CHANGE

All Share 196.72 -1.23%▼

Top 10 193.62 -1.90%▼

Top 15 196.41 -1.48%▼

Small Cap 100.11 0.00%

Medium Cap 230.14 +0.78%▲

EXCHANGE TRADED FUNDS

SECURITY PRICE (ZWG Cents) CHANGE MARKET CAP (ZWG)

CSAG.zw 5.0000 0.00% 2,143,560

DMCS.zw 3.0000 0.00% 4,982,615

MIZ.zw 5.0000 0.00% 24,720,870

MCMS.zw 190.0000 0.00% 273,131,589

ZSE SECTOR INDICES

INDEX VALUE CHANGE

ZSE Financials Index 219.33

+0.58%▲

ZSE Consumer Discretionary Index 332.39 0.00%

ZSE Consumers Staples Index 186.92 -1.01%▼

ZSE Industrials Index(New) 168.55 0.00%

ZSE ICT 127.81 -8.58%▼

ZSE Materials 167.93 0.00%

ZSE Real Estate 589.69 +0.17%▲

Modified Consumer Staples 184.81 -1.16%▼

ZSE Agriculture 177.43 -0.03%▼

ZSE ETF 443.74 0.00%

ZNSI 92.88 -0.39%▼

REAL ESTATE INVESTMENT TRUST

SECURITY PRICE (ZWG Cents) CHANGE MARKET CAP (ZWG)

REV.zw 90.0000 0.00% 331,493,619.60

TIG.zw 118.4536 +1.06%▲ 1,268,170,164.28

MARKET ACTIVITY 30 JANUARY 2025

Trades:

74

Turnover (ZWG)

4,150,471.95

Market Cap (ZWG)

59,143,787,426.22

Foreign Buys (ZWG)

0.00

Foreign Sells (ZWG)

27,178.95

Zwnews