The Zimbabwe Stock Exchange (ZSE) has released figures on how shares traded by close of business yesterday.
Registered counters recorded mixed fortunes, some of the top gainers include SeedCo, FML, Hippo Valley among others.
TOP GAINERS
SYMBOL VALUE (ZWG cents) CHANGE
ARIS.zw 2.7800 +26.35%▲
HIPPO.zw 539.9500 +15.00%▲
PROL.zw 105.8289 +12.20%▲
FML.zw 109.2700 +8.08%▲
SEED.zw 390.0000 +6.61%▲
TOP LOSERS
SYMBOL
VALUE (ZWG Cents) CHANGE
TURN.zw 7.2200 -42.68%▼
MASH.zw 102.0900 -7.19%▼
WILD.zw 3.8200 -4.50%▼
NMB.zw 399.2400 -2.62%▼
BAT.zw 11,499.9500 -1.87%▼
ZSE MARKET CAP INDICES
INDEX VALUE CHANGE
All Share 201.19 +0.35%▲
Top 10 198.73 +0.45%▲
Top 15 204.94 +0.55%▲
Small Cap 100.11 0.00%
Medium Cap 229.33 -0.37%▼
EXCHANGE TRADED FUNDS
SECURITY PRICE (ZWG Cents) CHANGE MARKET CAP (ZWG)
CSAG.zw 11.9800 0.00% 5,447,576
DMCS.zw 3.4500 0.00% 4,084,862
MIZ.zw 4.0000 0.00% 19,776,696
MCMS.zw 200.0000 0.00% 82,313,384
ZSE SECTOR INDICES
INDEX VALUE CHANGE
ZSE Financials Index 174.90 +1.06%▼
ZSE Consumer Discretionary Index 547.38 +0.06%▲
ZSE Consumers Staples Index 198.34 +0.17%▲
ZSE Industrials Index(New) 129.6728 +0.09%▲
ZSE ICT 194.1112 +3.23%▲
ZSE Materials 130.36 +2.06%▲
ZSE Real Estate 519.30 0.00%
Modified Consumer Staples 192.50 -0.18%▼
ZSE Agriculture 177.89 -0.22%▼
ZSE ETF 439.38 0.00%
ZNSI 111.00 +1.33%▲
REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
SECURITY PRICE (ZWG Cents) CHANGE MARKET CAP (ZWG)
REV.zw 110.0000 0.00% 365,339,855
TIG.zw 184.9908 -0.01%▼ 2,036,045,541
MARKET ACTIVITY 20 OCT 2025
Trades:
103
Turnover (ZWG)
1,583,344.49
Market Cap (ZWG)
62,730,627,117.74
Foreign Purchases (ZWG)
0.00
Foreign Sales (ZWG)
0.00
