It was a mixed fortune galore for registered counters at the local bourse, the Zimbabwe Stock Exchange by close of business yesterday.

TOP GAINERS

SYMBOL VALUE (ZWG cents) CHANGE

ZIMR.zw 32.4000 +8.00%▲

EHZL.zw 12.5000 +4.17%▲

TANG.zw 99.1827 +2.51%▲

SACL.zw 5.0773 +1.55%▲

ARIS.zw 4.0400 +0.13%▲

TOP LOSERS

SYMBOL

VALUE (ZWG Cents) CHANGE

GBH.zw 9.9996 -0.50%▼

ECO.zw 396.2723 -0.36%▼

WILD.zw 3.9853 -0.31%▼

OKZ.zw 29.9000 -0.19%▼

BAT.zw 8000.0000 -0.12%▼

ZSE MARKET CAP INDICES

INDEX VALUE CHANGE

All Share 195.27 +0.04%▲

Top 10 193.32 -0.02%▼

Top 15 195.71 -0.06%▼

Small Cap 100.11 0.00%

Medium Cap 225.15 +0.21%▲

EXCHANGE TRADED FUNDS

SECURITY PRICE (ZWG Cents) CHANGE MARKET CAP (ZWG)

CSAG.zw 15.9524 +6.35%▲ 4,539,646

DMCS.zw 3.1000 0.00% 4,084,862

MIZ.zw 5.0000 0.00% 24,720,870

MCMS.zw 214.9628 0.00% 77,786,148

ZSE SECTOR INDICES

INDEX VALUE CHANGE

ZSE Financials Index 199.33 +0.32%▲

ZSE Consumer Discretionary Index 358.61 +0.48%▲

ZSE Consumers Staples Index 184.36 +0.03%▲

ZSE Industrials Index(New) 160.78 -0.01%▼

ZSE ICT 172.37 -0.09%▼

ZSE Materials 171.62 -0.03%▼

ZSE Real Estate 498.85 -0.46%▼

Modified Consumer Staples 184.18 0.00%

ZSE Agriculture 159.47 +0.07%▲

ZSE ETF 509.72 +0.35%▲

ZNSI 92.98 -0.02%▼

REAL ESTATE INVESTMENT TRUST

SECURITY PRICE (ZWG Cents) CHANGE MARKET CAP (ZWG)

REV.zw 62.9500 0.00% 213,629,222

TIG.zw 116.7512 -1.85%▼ 1,300,138,100

MARKET ACTIVITY 18 JUNE 2025

Trades:

120

Turnover (ZWG)

2,352,652.53

Market Cap (ZWG)

60,513,358,256.18

Foreign Buys (ZWG)

0.00

Foreign Sells (ZWG)

0.00