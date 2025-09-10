ZSE MAIN DASHBOARD: As 09 September 2025
TOP GAINERS
SYMBOL VALUE (ZWG cents) CHANGE
TANG.zw 92.5000 +6.86%▲
ARIS.zw 3.9365 +6.11%▲
SACL.zw 4.2066 +5.09%▲
CBZ.zw 809.3987 +1.19%▲
ECO.zw 458.9458 +0.64%▲
TOP LOSERS
SYMBOL
VALUE (ZWG Cents) CHANGE
TURN.zw 4.0385 -17.74%▼
RIOZ.zw 68.2500 -14.95%▼
WILD.zw 3.6000 -10.00%▼
TSL.zw 214.9500 -4.45%▼
OKZ.zw 25.0000 -0.96%▼
ZSE MARKET CAP INDICES
INDEX VALUE CHANGE
All Share 208.69 +0.04%▲
Top 10 206.78 +0.18%▲
Top 15 209.79 +0.10%▲
Small Cap 100.11 0.00%
Medium Cap 234.60 -0.53%▼
EXCHANGE TRADED FUNDS
SECURITY PRICE (ZWG Cents) CHANGE MARKET CAP (ZWG)
CSAG.zw 11.9500 0.00% 5,674,558
DMCS.zw 3.0000 0.00% 4,204,412
MIZ.zw 4.0000 0.00% 19,776,696
MCMS.zw 200.0000 0.00% 82,313,384
ZSE SECTOR INDICES
INDEX VALUE CHANGE
ZSE Financials Index 201.05 +0.33%▲
ZSE Consumer Discretionary Index 483.96 +2.07%▲
ZSE Consumers Staples Index 194.32 -0.10%▼
ZSE Industrials Index(New) 141.70 +0.07%▲
ZSE ICT 198.77 +0.64%▲
ZSE Materials 165.26 -4.06%▼
ZSE Real Estate 601.36 -0.01%▼
Modified Consumer Staples 190.80 -0.24%▼
ZSE Agriculture 174.91 -0.19%▼
ZSE ETF 455.06 0.00%
ZNSI 103.42 -0.43%▼
REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
SECURITY PRICE (ZWG Cents) CHANGE MARKET CAP (ZWG)
REV.zw 89.0000 0.00% 327,830,247
TIG.zw 110.0009 -0.06%▼ 1,168,112,492
MARKET ACTIVITY 09 SEPT 2025
Trades:
185
Turnover (ZWG)
19,542,722.56
Market Cap (ZWG)
65,456,844,541.11
Foreign Purchases (ZWG)
156.00
Foreign Sales (ZWG)
9,198,066.25
