The Zimbabwe Stock Exchange (ZSE) has released details on how shares exchanged hands by close of business on the 7th of July 2025.

The ZSE main dashboard shows how registered counters performed, revealing the top gainers and losers.

ZSE MAIN DASHBOARD

TOP GAINERS

SYMBOL VALUE (ZWG cents) CHANGE

FMP.zw 158.6561 +13.53%▲

EHZL.zw 13.9556 +2.98%▲

SEED.zw 240.2500 +0.52%▲

TOP LOSERS

SYMBOL

VALUE (ZWG Cents) CHANGE

CBZ.zw 650.0000 -7.45%▼

SACL.zw 5.0200 -6.70%▼

GBH.zw 10.0000 -4.76%▼

FML.zw 385.0000 -3.74%▼

OKZ.zw 28.0500 -1.58%▼

ZSE MARKET CAP INDICES

INDEX VALUE CHANGE

All Share 196.46 -0.32%▼

Top 10 190.62 -0.89%▼

Top 15 195.96 -0.32%▼

Small Cap 100.11 0.00%

Medium Cap 241.16 +1.43%▲

EXCHANGE TRADED FUNDS

SECURITY PRICE (ZWG Cents) CHANGE MARKET CAP (ZWG)

CSAG.zw 15.0000 0.00% 4,539,646

DMCS.zw 3.1000 +1.13%▲ 4,084,862

MIZ.zw 5.0000 0.00% 24,720,870

MCMS.zw 215.0000 0.00% 77,786,148

ZSE SECTOR INDICES

INDEX VALUE CHANGE

ZSE Financials Index 194.90 -2.70%▼

ZSE Consumer Discretionary Index 333.63 0.00%

ZSE Consumers Staples Index 182.47 -0.20%▼

ZSE Industrials Index(New) 171.68 -0.10%▼

ZSE ICT 166.86 +0.17%▲

ZSE Materials 165.52 0.00%

ZSE Real Estate 613.11 +3.82%▲

Modified Consumer Staples 182.17 -0.16%▼

ZSE Agriculture 158.79 +0.05%▲

ZSE ETF 508.01 +0.11%▲

ZNSI 93.59 +3.82%▲

REAL ESTATE INVESTMENT TRUST

SECURITY PRICE (ZWG Cents) CHANGE MARKET CAP (ZWG)

REV.zw 70.0000 0.00% 213,629,222

TIG.zw 133.6393 -0.08%▼ 1,320,138,100

MARKET ACTIVITY 07 JULY 2025

Trades:

102

Turnover (ZWG)

2,320,575.64

Market Cap (ZWG)

60,496,257,992.25

Foreign Buys (ZWG)

0.00

Foreign Sells (ZWG)

0.00

Zwnews