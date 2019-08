The current bank exchange rates for the ZWL$ today are as follows according to the Reserve Bank of Zimbabwe

USD to ZWL$ : 10.3557

: 10.3557 ZWL$ to RAND: 1.4828 Unofficial Black Market Rates: USD to ZWL$ zimrates 11.30

zimrates 11.30 USD to ZWL$ zwl365 11.10

zwl365 11.10 USD to ZWL$ bluemari 11.20

bluemari 11.20 USD to BOND: zimrates 80.00