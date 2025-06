Last week, comedian Kapfupi, real name Freddy Manjalima, shared a heartfelt message on Facebook, asking controversial businessperson Wicknell Chivayo for another car.

That was after losing a first vehicle that he was gifted before in an accident beyond repair last December.

Begging for another car, Kapfupi expressed how crucial the car was for providing for his family.

Meanwhile, in response, Chivayo acknowledged Kapfupi’s plea, stating:

Wadiwa Mwanangu Kapfupi Ndinotenda tsamba yako ndakaiona uye nekuitambira murudo rwa Mwari.

Chokwadi mwana asinga cheme anofira mumbereko hauna pawakanganisa asi waedza kuisa chikumbiro chako waka zvininipisa.

Vamwe vakutuka vamwe vaku seka asi zvokwadi kune mhepo ye madzinza isingade kuona chakanaka chichiuya muhupenyu hwedu.

Mukira mangwana kuna Madzibaba Chipaga unopihwa imwe AQUA sekukumbira kwawaita. Vachakupa ne imwe 3000 usd pa mari iyi 2000 ndeyako imwe 1000 enda ku NICOZ DIAMOND, FBC INSURANCE kana CBZ INSURANCE wovakumbira inonzi comprehensive insurance yemota yako vanowanzoti between 5 – 10 % value ye mota.

Yako mota ndeye 9000 so 1000 yakato wandisa insurance ye gore rese. Unotanga wapihwa book rave muzita rako wapedza kubhadhara vanokupa cover note wodzokera kuna Madzibaba Chipaga wochitora mota yako.

Ndinovimba ndazadzisa zvawakumbira nekuti ku masowe takanzi chinotanga itsitsi ne rudo kozouya kunamata zvimwe chete ku ZANU PF tinoti pamberi ne ku batana. NDATENDA Enjoy your car…🙏🙏🙏