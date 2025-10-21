President Emmerson Dambudzo Mnangagwa’s spokesperson George Charamba has responded to Temba Mliswa’s attacks saying he is a nobody in ZANU PF, who is trying to be a good guy for nothing.
Mliswa yesterday attacked Charamba saying he is betraying his boss President Mnangagwa.
Mliswa charged that Charamba has a proven record of being a traitor.
However Charamba denies the allegations, saying Mliswa should go hang.
“I HARDLY HAVE TIME FOR A FAILED OPPOSITION FIGURE WHO SEEKS TO PLAY SAVIOUR TO MY PRINCIPAL OR TO ZANU PF WHICH HE IS YET TO RE-JOIN.
“I WILL ONLY TAKE NOTICE OF HIS ERRANT VIEWS WHEN HE BECOMES A MEMBER OF ZANU PF, OR AN MP AFTER WINNING A SEAT IN A FREE AND FAIL ELECTORAL CONTEST.
“FOR NOW HE IS A MERE TALKATIVE NOBODY WHO HAS NO LESSONS FOR ME! YOU CAN ADVISE HIM TO GO HANG ON A BANANA TREE IF HE HAS ANY, OR RUNS AN ORCHARD,” said Charamba.
He urged Mliswa to revisit how he was branded by war veteran Blessed Geza.
“AS YOU WAIT FOR MY FIRST COMING, POST SCHOOL, CONSIDER THE FOLLOWING EXHIBITS: EXHIBIT ONE: THIS IS WHAT GEZA SAID ABOUT ME,” he said.