Here are the 2019 Africa Cup Of Nations Fixtures.

AFRICA: Africa Cup of Nations Round 1 21.06. 22:00 Egypt Zimbabwe 22.06. 16:30 D.R. Congo Uganda 22.06. 19:00 Nigeria Burundi 22.06. 22:00 Guinea Madagascar 23.06. 16:30 Morocco Namibia 23.06. 19:00 Senegal Tanzania 23.06. 22:00 Algeria Kenya 24.06. 16:30 Ivory Coast South Africa 24.06. 19:00 Tunisia Angola 24.06. 22:00 Mali Mauritania 25.06. 19:00 Cameroon Guinea Bissau 25.06. 22:00 Ghana Benin Round 2 26.06. 16:30 Nigeria Guinea 26.06. 19:00 Uganda Zimbabwe 26.06. 22:00 Egypt D.R. Congo 27.06. 16:30 Madagascar Burundi 27.06. 19:00 Senegal Algeria 27.06. 22:00 Kenya Tanzania 28.06. 16:30 Tunisia Mali 28.06. 19:00 Morocco Ivory Coast 28.06. 22:00 South Africa Namibia 29.06. 16:30 Mauritania Angola 29.06. 19:00 Cameroon Ghana 29.06. 22:00 Benin Guinea Bissau Round 3 30.06. 18:00 Burundi Guinea 30.06. 18:00 Madagascar Nigeria 30.06. 21:00 Uganda Egypt 30.06. 21:00 Zimbabwe D.R. Congo 01.07. 18:00 Namibia Ivory Coast 01.07. 18:00 South Africa Morocco 01.07. 21:00 Kenya Senegal 01.07. 21:00 Tanzania Algeria 02.07. 18:00 Benin Cameroon 02.07. 18:00 Guinea Bissau Ghana 02.07. 21:00 Angola Mali 02.07. 21:00 Mauritania Tunisia